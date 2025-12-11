La nuova stagione di Belve Crime su Rai2 è stata rinviata, lasciando i fan del programma di Francesca Fagnani a sorpresa davanti a un film al posto del debutto atteso. Il cambio ha provocato un drastico calo di ascolti, mettendo in evidenza quanto l’effetto traino sia determinante per la rete e alimentando curiosità sulle novità e sugli ospiti della prossima edizione.

Quando andrà in onda?

Flop di ascolti per Rai2: Belve Crime rimandato

Martedì sera gli spettatori di Rai2 che si aspettavano di vedere Francesca Fagnani alla conduzione di Belve Crime si sono trovati davanti al film Moonfall di Roland Emmerich, con grande sorpresa e delusione. Il cambiamento dell’ultimo minuto ha provocato un vero e proprio crollo di ascolti: meno di mezzo milione di telespettatori, pari al 2,8% di share (484.000 spettatori), hanno seguito il film.

Anche Sanremo Giovani, senza il traino di Belve, ha subito le conseguenze, fermandosi a soli 199.000 spettatori, circa la metà rispetto alla settimana precedente.

Belve Crime: ecco quando andrà in onda lo spin off della Fagnani

La prima stagione di Belve Crime, trasmessa in un’unica puntata a giugno, si è concentrata su interviste a protagonisti di celebri casi di cronaca nera italiani. Francesca Fagnani ha dialogato con figure note al pubblico come Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, e ospiti come Eva Mikula, Tamara Ianni e Mario Maccione.

Non ci sono ancora dettagli sui protagonisti dei prossimi episodi, anche se è ipotizzabile il ritorno di volti già noti o di nuovi soggetti legati a indagini precedenti.

Secondo FanPage, la nuova stagione di Belve Crime sarà trasmessa direttamente nel 2026, probabilmente in primavera. Nonostante le interviste siano già state registrate da Fagnani, la Rai non ha ancora definito date precise o collocazioni in palinsesto, con ulteriori informazioni attese dopo le festività natalizie. Tra le novità previste ci sarà il coinvolgimento di Elisa True Crime, che dovrebbe prendere il posto di Stefano Nazzi nella prefazione delle storie.