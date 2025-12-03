La stagione appena conclusa di Belve ha regalato al pubblico uno dei momenti televisivi più inattesi e intensi dell’anno: l’intervista di Maria De Filippi, solitamente riservata e restia a esporsi. La sua presenza costante nello studio di Francesca Fagnani, inizialmente pensata come elemento ironico e leggero, si è trasformata nel fulcro emotivo del finale di stagione, offrendo uno sguardo raro e autentico sulla donna dietro la conduttrice.

Maria De Filippi, l’inaspettata protagonista della stagione a Belve

L’ultima edizione di Belve ha stupito il pubblico grazie alla presenza costante di Maria De Filippi, che ha dato vita a un duo sorprendente con Francesca Fagnani. Nel corso delle puntate, la conduttrice Mediaset si è divertita a entrare e uscire dallo studio per improvvisare interviste, quiz e siparietti ironici con la padrona di casa, rivelando perfino di avere un nickname per giocare online a burraco.

Tuttavia, nel finale di stagione la situazione si è capovolta: per la prima volta Maria ha accettato di sedersi sul celebre sgabello e rispondere alle domande, inaugurando l’intervista con un’affermazione destinata a rimanere impressa — “Che belva ti senti? Mi sento Maria De Filippi”. Tra ricordi scherzosi, come quello delle multe pagate rivendendo di nascosto l’argenteria di famiglia, e la complicità con Fagnani, la sua partecipazione ha assunto un tono inedito e sorprendentemente intimo.

“È troppo difficile”, Maria De Filippi in lacrime a Belve: il racconto di dolore

Quando la conversazione è scivolata verso i legami più profondi, l’atmosfera si è fatta improvvisamente seria. Alla domanda su chi riporterebbe in vita, Maria ha chiesto di andare fuori dagli schemi e ha pronunciato tre nomi: il padre, la madre e Maurizio Costanzo. Con la voce rotta dall’emozione, ha spiegato che al padre direbbe che se n’è andato “troppo presto”, mentre alla madre rivelerebbe che oggi comprende molte cose che allora criticava. L’emozione più forte è arrivata parlando di Costanzo: “Poi Maurizio. E qui faccio ancor più fatica che i due precedenti sommati… Vorrei chiedergli questo, se ha sofferto“.

Un momento delicatissimo che ha colpito anche la Fagnani. La puntata si è chiusa con un abbraccio e un ringraziamento affettuoso: “È stato davvero un regalo averti qui“, suggellando un incontro che ha mostrato un lato raro della conduttrice.

Mentre Belve si prepara ai nuovi spin-off, il pubblico conserverà l’immagine di Maria seduta dall’altra parte, occhi lucidi e sincerità assoluta.