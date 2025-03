C’è posta per te trionfa nella prima serata del 8 marzo

La serata televisiva ha visto un grande successo per Maria De Filippi e il contest canoro.

Il trionfo di C’è posta per te

La prima serata di sabato 8 marzo ha visto un netto trionfo per il programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Con una media di 3.897.000 spettatori e una share del 28.2%, il programma ha superato anche lo speciale dell’Eredità dedicato al Festival di Sanremo. Questo risultato evidenzia non solo la popolarità del format, ma anche la capacità di De Filippi di toccare le corde emotive del pubblico, raccontando storie di famiglie e amori ritrovati.

Il successo del San Marino Voice Contest

Parallelamente, su RaiPlay e Rai Radio 2, si è svolta la finale del San Marino Voice Contest, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica. Il DJ Gabry Ponte ha trionfato con il suo brano cult “Tutta L’Italia”, guadagnandosi così un posto per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest di Basilea. La finale, condotta da Francesco Facchinetti e Flora Canto, ha riscosso un notevole successo sui social, dimostrando l’interesse crescente per i contest musicali.

Ascolti televisivi a confronto

Analizzando i dati auditel della serata, emerge un quadro interessante. Su Rai1, l’Eredità Speciale Sanremo ha intrattenuto 2.253.000 spettatori con una share del 15.5%, mentre su Canale 5, C’è posta per te ha dominato la serata. Altri programmi come il finale di stagione di Elsbeth su Rai2 hanno raccolto solo 550.000 spettatori (3.3%). Anche film come Il gatto con gli stivali 2 su Italia1 hanno ottenuto ascolti modesti, con 856.000 spettatori (5.2%).

Inoltre, il programma Indovina Chi Viene a Cena su Rai3 ha interessato 739.000 spettatori (4.4%), mentre I due superpiedi quasi piatti su Rete4 ha attratto 857.000 spettatori (5.6%). Questi dati evidenziano come il pubblico italiano continui a preferire i programmi di intrattenimento e le storie emozionanti, confermando la forza di C’è posta per te nel panorama televisivo attuale.