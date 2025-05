Un secolo e mezzo di servizio alla nazione

Il 164esimo anniversario della fondazione dell’esercito italiano è stato celebrato con grande solennità sul lungomare di Bari. La sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che, da oltre un secolo e mezzo, dedicano la loro vita al servizio della nazione.

Questo evento non è solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per riflettere sul ruolo cruciale delle forze armate italiane nel contesto internazionale.

Impegno e riconoscimenti

Durante la cerimonia, Rauti ha sottolineato come l’Italia sia sempre più apprezzata nelle missioni internazionali di pace e stabilità, evidenziando che il contingente italiano è il più numeroso tra i partecipanti. In un periodo di crescente instabilità globale, le forze armate sono chiamate a un impegno ancora maggiore, che richiede investimenti significativi in addestramento, formazione e innovazione tecnologica. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, e ha incluso la deposizione di una corona d’alloro nel Sacrario militare dei d’Oltremare, in onore dei caduti di tutte le guerre.

Attività e dimostrazioni

La celebrazione non si è limitata ai discorsi ufficiali, ma ha incluso anche momenti di grande spettacolarità. Tra le attività, il lancio di paracadutisti del reparto attività sportive e del comando delle forze speciali ha catturato l’attenzione del pubblico. Inoltre, lo sfilamento di mezzi dell’esercito ha rappresentato un simbolo tangibile della forza e della preparazione delle forze armate italiane. Questi eventi hanno non solo celebrato il passato, ma hanno anche proiettato un messaggio di determinazione e resilienza per il futuro.