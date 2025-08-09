Il celebre cantante della musica italiana ha finalmente rotto il silenzio e ha deciso di condividere con i fan una notizia molto speciale. Attraverso un annuncio social che ha subito fatto il giro del web, l’artista ha presentato ufficialmente il suo nuovo amore, conquistando il cuore di migliaia di follower. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa rivelazione che ha emozionato il mondo della musica e non solo.

La fine di un capitolo importante per il cantante: la separazione da Roberto Blasi

La vita sentimentale di Giovanni Scialpi ha catturato l’attenzione dei media soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Blasi, annunciata nel 2017. Dopo sei anni di un’unione intensa ma complessa, il cantante ha deciso di raccontare apertamente le ragioni della rottura, svelando come le difficoltà personali e le differenze caratteriali abbiano inciso sul loro rapporto.

Durante quel periodo delicato, Scialpi ha vissuto un momento di grande fragilità dovuto anche alla malattia della madre, che ha ulteriormente aggravato la crisi tra lui e Blasi. In diverse interviste, l’artista ha descritto se stesso come una persona molto bisognosa di affetto, definendosi un “inseparabile” e un “cocorita”, simboli della sua profonda necessità di connessione emotiva.

Un nuovo inizio per il cantante: l’amore ritrovato con Gianni Segalini

Dopo la fine della sua storia con Blasi, Giovanni Scialpi ha manifestato la voglia di ricominciare e nel 2024 ha ufficializzato sui social la sua nuova relazione con Gianni Segalini, un infermiere che ha subito conquistato il suo cuore. La loro storia è nata grazie a un’amica comune e si è sviluppata rapidamente, alimentata dalla forte ammirazione di Segalini per il cantante.

“Dopo un matrimonio fallito e una lunga relazione a distanza è arrivato lui e ha guarito le ferite del mio cuore. Tra le tante qualità di Gianni c’è la totale assenza di egoismo, dote assai rara di questi tempi. Mi ha conquistato così”, ha confessato Scialpi in una intervista per Nuovo.

In una foto condivisa su Instagram, Scialpi ha mostrato con orgoglio il suo nuovo compagno, che ha risposto con un messaggio d’amore, confermando così il loro legame. Dopo dieci mesi insieme, il cantante ha espresso gratitudine per il sostegno emotivo ricevuto da Segalini, definendolo una persona di grande generosità e altruismo, capace di riaccendere in lui la fiducia nell’amore.

“A volte lo vedo come una sorta di prete laico. Il suo altruismo è semplicemente disarmante. Anch’io nasco buono ma mio malgrado a causa del mio mestiere ho dovuto imparare a difendermi”, ha concluso l’artista.