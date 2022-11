Cenano in pizzeria e non pagano il conto: proprietario pubblica la foto sui social

Cenano in pizzeria e non pagano il conto: proprietario pubblica la foto sui s...

La vicenda è avvenuta a Quarto nelle vicinanze di Napoli presso la pizzeria ‘Il Gazebo‘ in via Nullo, dove un uomo e una donna, con tutta probabilità marito e moglie, hanno consumato il pranzo per poi alzarsi ed uscire senza pagare il conto.

Il titolare della pizzeria non ci sta e pubblica una foto dei due sui social con un ammonimento: “Tornate a pagare o vi denuncio.”

A quanto si apprende, i due erano anche due clienti abituali della pizzeria. Non era strano, quindi, vederli seduti ad uno dei tavolo de ‘Il Gazebo‘ di Quarto intenti a mangiare un’ottima pizza napoletana.

A differenza delle altre volte, però, marito e moglie sono usciti dal locale senza pagare. Una banale dimenticanza? Difficile da credere, almeno per il proprietario della pizzeria. Il titolare, infatti, non è di questo avviso e pubblica una loro foto sui social chiedendo espressamente di tornare a pagare.

Le foto sui social e la possibile denuncia

Il titolare della pizzeria, oltre ad aver pubblicato una foto che ritrae le due persone sedute al tavolo, ha aggiunto anche un’immagine della loro automobile (con targa oscurata) per provare a rintracciarli.

Il messaggio pubblicato sui social è il seguente: