Situazione tesissima tra Afghanistan e Pakistan, con il primo che ha denunciato l’uccisione di centinaia di persone in un radi pachistano su un ospedale a Kabul. Da Islamabad però negano. I dettagli.

“Centinaia di morti”. Raid aereo su ospedale a Kabul

L’Afghanistan ha denunciato l’uccisione di centinaia di persone in un raid aereo pachistano su un ospedale per la cura dei tossicodipendenti a Kabul. Sharafat Zamani, portavoce del ministero della Sanità afgano, ha dichiarato che “il bilancio non è ancora definitivo. Le operazioni di ricerca continuano ma noi abbiamo circa 400 morti e 200 feriti.” Alcuni giornalisti francesi dell’Afp sul posto hanno testimoniato di aver contato almeno 30 corpi estratti dalle macerie del centro medico: “alle prime luci dell’alba, tra le rovine annerite dell’edificio, si potevano scorgere sedie, coperte, pezzi di letti d’ospedale e resti umani.”

Strage a Kabul, raid aereo su ospedale: “Centinaia di morti”. Il Pakistan nega ogni responsabilità

Come scrive Retuers, il Pakistan ha negato ogni responsabilità sul raid aereo che ha colpito il centro medico di Kabul, provocando almeno 400 morti: “il Pakistan ha respinto l’affermazione definendola falsa e fuorviante e ha dichiarato di aver colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo.” Il ministro dell’informazione del Pakistan, Attuallah Tarar su X ha affermato che gli attacchi hanno distrutto “infrastrutture di supporto tecnico e depositi di munizioni” in due località di Kabul.