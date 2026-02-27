Raid pakistano in Afghanistan: bilancio di 133 morti e molti danni alle postazioni talebane

Il portavoce del governo pakistano parla di 133 talebani uccisi, più di 200 feriti e decine di postazioni distrutte dopo raid su Kabul, Paktia e Kandahar

Chi: il governo del Pakistan. Cosa: ha annunciato operazioni militari oltreconfine in Afghanistan con la morte di 133 talebani e oltre 200 feriti. Dove: le azioni sono state segnalate in diverse province afghane, tra cui Kabul, Paktia e Kandahar. Quando: la dichiarazione è stata diffusa oggi dal portavoce del primo ministro, Mosharraf Zaidi. Perché: secondo il governo pachistano gli attacchi mirano a neutralizzare cellule talebane responsabili di minacce alla sicurezza nazionale.

Dettagli dell’operazione

La nota ufficiale del portavoce riferisce la distruzione e la conquista di numerose installazioni attribuite ai talebani. I comunicati parlano di contrattacchi in corso contro obiettivi ritenuti responsabili di attacchi transfrontalieri. Il termine contrattacchi indica, nella dichiarazione, operazioni mirate a rispondere a minacce percepite dal Pakistan.

Verifica e contesto

Le cifre fornite dal governo non risultano verificate in modo indipendente da agenzie di stampa internazionali al momento della diffusione. Fonti locali afghane e organizzazioni internazionali non hanno ancora confermato il bilancio fornito da Islamabad. Dal punto di vista strategico, l’annuncio riflette una crescente tensione tra le autorità pachistane e gruppi armati attivi nelle regioni di confine.

Implicazioni sulla sicurezza

Le operazioni transfrontaliere possono aumentare il rischio di escalation nella regione. Le autorità civili e militari di entrambi i Paesi dovranno gestire conseguenze diplomatiche e umanitarie. Resta cruciale l’accesso di osservatori indipendenti per una verifica accurata dei fatti.

Ultimo sviluppo rilevante: il governo pachistano ha dichiarato che i contrattacchi proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi indicati, mentre la comunità internazionale monitora la situazione per possibili ripercussioni regionali.

Il bilancio dei danni e delle perdite

Le autorità pakistane hanno quantificato le perdite materiali e logistiche subite dalle forze talebane. Secondo il comunicato, sono state distrutte 27 postazioni e ne sono state conquistate altre nove. Il testo ufficiale indica la distruzione di due quartier generali di corpo d’armata, tre quartier generali di brigata e due depositi di munizioni, oltre a una base logistica.

Sempre secondo le stesse fonti, sono stati neutralizzati tre quartier generali di battaglione e due quartier generali di settore. Le operazioni avrebbero inoltre danneggiato o distrutto più di 80 mezzi pesanti, tra cui carri armati, pezzi di artiglieria e veicoli porta-truppe. I dati forniti dal comunicato non precisano il dettaglio delle perdite umane associate a queste infrastrutture.

Impatto operativo

La lista delle installazioni colpite indica un obiettivo strategico mirato a compromettere il comando, il controllo e la catena di rifornimento sul terreno. La distruzione di depositi di munizioni e basi logistiche riduce la sostenibilità delle operazioni offensive e difensive sul medio termine.

Dal punto di vista strategico, la rimozione di più livelli di comando può degradare la capacità di coordinamento delle milizie. I dati mostrano un trend chiaro: attacchi mirati contro l’architettura di supporto producono effetti moltiplicatori sulla mobilità e sul potere di fuoco avversario.

Le autorità locali dichiarano che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi operativi. La comunità internazionale monitora l’evoluzione per possibili ripercussioni regionali, in particolare sui flussi di sfollamento e sui corridoi logistici transfrontalieri.