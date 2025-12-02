Questa mattina Vicenza è stata scossa da un’esplosione causata da una fuga di gas, che ha completamente distrutto un centro estetico nel quartiere Laghetto. L’incidente ha provocato ingenti danni materiali, ma fortunatamente le persone presenti all’interno del locale sono rimaste illese.

Centro estetico sventrato da una violentissima esplosione: accertamenti in corso

Come riportato da Vicenza Today, questa mattina, nel quartiere Laghetto di Vicenza, un boato improvviso ha squarciato la quiete di via dei Laghi 137, provocando la devastazione del centro estetico “Estetica Barbara”. Al momento dell’incidente, la titolare stava seguendo una cliente all’interno del locale quando, secondo le prime ricostruzioni, una fuga di gas proveniente da un’attività confinante ha innescato una violenta deflagrazione. L’esplosione ha letteralmente sventrato il negozio: vetri infranti, arredi distrutti e detriti sparsi ovunque hanno creato uno scenario di puro caos.

Nonostante l’intensità dello scoppio, entrambe le presenti sono rimaste miracolosamente illese, anche se sottoposte a controlli dal personale del 118, che le ha trovate sotto shock.

Centro estetico sventrato da una violentissima esplosione: lo choc e il racconto dei testimoni

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Vicenza, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella verifica degli impianti, insieme alla Polizia di Stato che ha isolato la zona per raccogliere testimonianze e condurre i rilievi.

Le autorità stanno accertando l’esatta origine della fuga di gas e la dinamica dell’esplosione, mentre le attività coinvolte sono state dichiarate temporaneamente inagibili. Residenti e commercianti hanno descritto la scena come un “miracolo”, sottolineando quanto sarebbe potuta essere tragica la vicenda se lo scoppio fosse avvenuto solo pochi minuti prima o dopo.