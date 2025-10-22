Lo Stato del Niger, nel centro-nord della Nigeria, registra un preoccupante aumento di incidenti legati ad autocisterne cariche di carburante. Strade dissestate, traffico intenso e la mancanza di infrastrutture alternative rendono il trasporto su gomma particolarmente rischioso. Molti residenti, spinti dagli alti costi del carburante, si avvicinano ai veicoli rovesciati per recuperarlo, esponendosi a esplosioni spesso letali.

Nelle ultime ore, una tragedia simile ha nuovamente colpito la regione.

Esplode autocisterna in Nigeria: cause e contesto dell’incidente

Lo Stato del Niger, importante snodo commerciale tra nord e sud del paese, ha visto un aumento degli incidenti con camion pesanti negli ultimi mesi. Le indagini sono in corso per identificare l’autista, il proprietario dell’autocisterna e le cause precise dell’incidente.

Il governatore locale ha espresso il suo dispiacere per le persone che si avvicinano ai veicoli rovesciati per raccogliere carburante, definendo la pratica estremamente pericolosa. Eventi simili, come quello di gennaio scorso in cui circa 100 persone persero la vita, evidenziano come la scarsità e l’alto costo del carburante spingano molti cittadini a correre rischi estremi.

Esplode autocisterna in Nigeria, bilancio drammatico: oltre 30 morti

Un grave incidente stradale nello Stato del Niger, nella Nigeria centrale, ha causato la morte di almeno 30 persone e il ferimento di altre 40. La tragedia è avvenuta quando un’autocisterna, carica di carburante, si è ribaltata su un’autostrada. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcune persone si sono avvicinate al mezzo pesante per recuperare il carburante fuoriuscito, momento in cui l’autocisterna è esplosa provocando un incendio devastante. I soccorritori hanno immediatamente trasportato i feriti negli ospedali vicini, ma il bilancio rimane drammatico.