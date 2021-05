Ceretta brasiliana: i rimedi per farla indolore

La ceretta brasiliana è uno dei metodi di depilazione più diffusi per la zona bikini. Scopriamo come eseguirla in modo corretto e indolore.

La ceretta brasiliana è una metodologia di depilazione dell’area bikini tra le più diffuse ed apprezzate in assoluto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eseguire una ceretta rapida ed indolore, con la migliore ceretta attualmente presente in commercio, in pochi e semplici passaggi.

Ceretta brasiliana

La ceretta brasiliana è una delle metodologie di depilazione dell’area bikini più richiesta in assoluto, sia a livello nazionale e sia a livello internazionale. D’altra parte, proprio la ceretta è il metodo di depilazione più diffuso e apprezzato in assoluto, da un lato, perché pratica ed economica, sia che ad eseguirla sia un professionista e sia che ad eseguirla siate voi stessi, dall’altro, perché, rispetto ad altre metodologie di depilazione, la ceretta non lascia alcuna traccia sulla pelle, che già dopo la depilazione risulterà essere liscia e morbida, eradicherà i peli alla radice, che inizieranno a ricrescere, via via sempre meno scuri e forti, con le depilazioni successive, ed infine, garantisce un periodo di ricrescita del pelo superiore alle tre settimane.

La maggior parte delle persone, al giorno d’oggi, per motivazioni differenti, tuttavia, preferisce depilarsi autonomamente e, data la confusione con cui si è alle prese, in riferimento sia alla tipologia di ceretta da utilizzare e sia al dolore che si può provare alla depilazione, nei paragrafi che seguono, abbiamo pensato di guidarvi nella depilazione perfetta e indolore e la scelta della migliore ceretta attualmente presente in commercio.

Ceretta brasiliana: consigli

Per eseguire una perfetta ceretta brasiliana, esattamente come se stesse depilando qualunque altra zona del corpo, il nostro consiglio è quello di strappare via le ceretta sempre nella direzione opposta di crescita del pelo. Allo stesso tempo, ricordate che la ceretta dovrebbe essere applicata sulla pelle seguendo un movimento circolare e dovrà essere strappata via quando questa sarà diventata appiccicosa, ma non in modo eccessivo.

Il momento migliore per eseguire la ceretta brasiliana è subito dopo la doccia, quando la pelle è asciutta, pulita e morbida. Tuttavia, ricordate di non applicare creme o lozioni varie prima della depilazione.



Ceretta brasiliana: miglior rimedio

La ceretta offre numerosi vantaggi e benefici che, rispetto ad altre metodologie di depilazione, si manifestano a livelli differenti e, forse, come abbiamo anche avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, queste sono anche le motivazioni che spingono un numero sempre più elevato di persone a scegliere la ceretta, nel caso specifico del nostro contesto, la ceretta brasiliana, data la bella stagione ormai alle porte, come unico metodo di depilazione.

Tra le numerose tipologie di ceretta presenti in commercio, tuttavia, Black Waxing è la ceretta che si dovrebbe preferire, prima di tutto, perché si compone di un unico principio attivo naturale, la mimosa tenuiflora che, durante la depilazione, idrata la pelle e, in seguito, la lascia liscia e morbida, in secondo luogo, perché è adatta a tutte le tipologie di pelle, persino quelle più sensibili e delicate, infine, perché non è una semplice ceretta, ma una cera depilatoria liposulubile, che non sporca e non unge, ma soprattutto è indolore. E’ considerata la migliore crema depilatoria per la facilità di utilizzo, la velocità e il rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Black Waxing è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la ceretta, è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi di spedizione aggiuntivi. Attualmente, Black Waxing è in promozione e si possono acquistare due confezioni al costo di una per 49,99 € anziché 98,00. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare, quindi, in contanti, direttamente al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.