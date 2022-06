Cerignola, 66enne clochard azzannato da due pitbull: morto dissanguato

Un clochard 66enne di Cerignola è stato azzannato a morte da due pitbull: l'uomo, dopo l'aggressione dei cani, è morto dissanguato

L’aggressione ai danni del clochard di 66 anni è avvenuta in un casolare di Cerignola, nella vicinanze di Foggia, in Puglia. L’uomo, originario dell’Est Europa, azzannato con ferocia da due pitbull, è morto dissanguato.

Cerignola, clochard dell’Est Europa attaccato da due pitbull

Dalle prime ricostruzioni pare che i cani fossero liberi nel momento in cui hanno deciso di attaccare il malcapitato clochard. L’uomo è stato attaccato e ferito mortalmente dai cani in un casolare di Cerignola. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha sentito le urla di dolore. sul posto anche i carabinieri che hanno trovato il proprietario dei cani, un uomo polacco, anch’egli ferito agli arti.

Le indagini dei carabinieri e la presa in affido dei cani

Ora i carabinieri che stanno lavorando sul caso, stanno provando a determinare se i due uomini si conoscessero già o se l’attacco dei cani sia stato del tutto casuale. Sul corpo del clochard potrebe essere disposta l’autopsia. Per calmare gli animali si è reso necessario l’intervento dell’Asl di Foggia. I pitbull sono stati sedati e presi in affido, in attesa di capire cosa fare.