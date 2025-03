Un momento di grande significato per i 75 allievi del corso Platone III

Un evento significativo per la Scuola Militare Teulié

La cerimonia di giuramento degli allievi del corso Platone III della Scuola Militare Teulié si è svolta con grande solennità a Milano, presso l’imponente Arco della Pace. Questo evento ha visto la partecipazione di alti ufficiali dell’Esercito, tra cui il Generale Masiello e il Generale Lamanna, che hanno presenziato a un momento di grande importanza per i giovani allievi. I 75 ragazzi, con il loro deciso “Lo giuro!”, hanno ufficialmente intrapreso il loro percorso militare, segnando un passo fondamentale nella loro formazione.

Il valore dei giovani nel contesto attuale

Durante la cerimonia, il Generale Masiello ha sottolineato l’importanza dei giovani come risorsa preziosa per il Paese. Le sue parole hanno risuonato tra i presenti, evidenziando come il futuro dell’Italia dipenda anche dalla dedizione e dall’impegno di queste nuove generazioni. “Siamo molto uniti e questo è molto importante, nessuno va avanti senza gli altri”, ha dichiarato un’allieva, testimoniando lo spirito di squadra che caratterizza la Scuola Militare Teulié.

Un legame con la storia e la tradizione

Un momento particolarmente toccante della cerimonia è stato il riconoscimento del Primo Tricolore, simbolo delle Cinque Giornate di Milano, che è stato riconsegnato a Buscemi dal comandante della Teulié. Questo gesto non solo celebra la storia militare italiana, ma rappresenta anche un legame profondo con le tradizioni che la Scuola Militare porta avanti. La cerimonia è stata arricchita da una mostra dedicata, realizzata grazie al supporto della Veneranda Fabbrica del Duomo, del Museo del Risorgimento e dell’Archivio di Stato di Milano, che ha permesso ai partecipanti di immergersi nella storia e nei valori che hanno forgiato l’identità nazionale.