Charlene di Monaco, la Principessa ha raccontato perché non può tornare a casa

La Principessa Charlene di Monaco ha rotto il silenzio e ha raccontato perché non può tornare a casa mettendo a tacere le voci di crisi con il Principe.

Da quasi quattro mesi ovvero da marzo 2021, la Principessa Charlene di Monaco non torna a casa. Si tratta di una lontananza che ha destato più di qualche dubbio, tanto che sarebbero in molti ad avvallare una possibile ipotesi di crisi coniugale.

Ed è forse per mettere fine a questi pettegolezzi che la principessa monegasca ha deciso di rompere il silenzio raccontando alla testata sudafricana News24 cosa c’è dietro la sua lunga assenza da casa.

Charlene di Monaco malattia: “Ho subito un intervento”

Il motivo per il quale la Principessa di casa Grimaldi è stata a lungo assente dal Principato di Monaco è legato al fatto che in questi ultimi mesi ha subito un importante intervento, al quale sono seguite delle complicazioni che le hanno impedito di spostarsi.

A tal proposito ha infatti dichiarato: “Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi. Il mio apparato uditivo al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi”.

Charlene di Monaco malattia, l’ultimo incontro con la famiglia risale a giugno

Nessuna crisi matrimoniale all’orizzonte dunque, ma anzi un amore che a distanza di anni apparirebbe solido nonostante le migliaia di chilometri di lontananza che separano i due Principi. Stando a quanto appreso il Principe Alberto si è recato in Sud-Africa con i due figli lo scorso giugno. Un nuovo incontro sarebbe tuttavia in fase di organizzazione pandemia permettendo.

Charlene di Monaco malattia: “Lui è il pilastro della mia vita”

Proprio parlando dell’amore che prova per il marito ovvero il Principe Alberto e i suoi due figli Jacques e Gabriella, la Principessa Charlene di Monaco ha affidato ai social delle parole molto dolci verso il marito, allontanando così ulteriormente ogni voce di possibile crisi. Ha quindi dichiarato: “Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli”.