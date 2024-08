Lutto nel mondo del cinema: Charles Cyphers è morto all’età di 85 anni. Diventato famoso per il ruolo dello sceriffo Leigh Brackett nella saga Halloween, l’attore è deceduto dopo una breve malattia.

Charles Cyphers è morto: addio all’attore di Halloween

Domenica 4 agosto 2024 è morto l’attore Charles Cyphers. Diventato famoso grazie al ruolo dello sceriffo Leigh Brackett nella saga Halloween, è deceduto a Tucson, in Arizona, dopo una breve ma intensa malattia. A rendere pubblica la triste notizia è stato il suo manager Chris Roe.

Il triste annuncio del manager Chris Roe

Raggiunto dalla rivista Variety, il manager di Cyphers ha confermato la sua morte. Chris Roe ha dichiarato:

“Charles era un uomo amabile e sensibile. Aveva sempre le storie migliori e ti regalava una performance completa mentre le raccontava. È stato un caro amico e cliente per molti anni che ci mancherà molto”.

Chi era Charles Cyphers?

Classe 1939, Charles Cyphers è nato a Niagara Falls, New York. Dopo la laurea all’American Academy of Dramatic Arts e alla California State University di Los Angeles, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Il primo ruolo importante, nonché quello che l’ha reso famoso in tutto il mondo, è stato lo sceriffo Brackett nella pellicola horror del 1978, Halloween, diretto da John Carpenter. Lo ha interpretato anche nei film successivi, ossia Halloween II (1981) e Halloween Kills (2021). Tra gli altri titoli che lo hanno visto in scena si ricordano: Assault on Precinct 13, The Fog, Escape From New York, Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Charlie’s Angeles, Root, Wonder Woman, Starsky and Hutch ed ER.