L'attore Hassani Shapi è morto in Kenya all'età di 51 anni, aveva conquistato il cuore del pubblico italiano grazie ai suoi numerosi ruoli in film e serie tv

L’attore keniano Hassani Shapi, noto volto del cinema italiano e internazionale, è morto in Kenya all’età di 51 anni.

Morto l’attore Hassani Shapi

Conosciuto per aver interpretato il Maestro Jedi Eeth Koth in “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma”, Shapi ha lasciato un segno indelebile anche nel cuore del pubblico italiano grazie al suo ruolo di Palitha nella serie televisiva “Il Clandestino”. La triste notizia è stata comunicata dal collega Edoardo Leo, che ha condiviso con lui il set della serie tv di Rai 1. “Non so da dove iniziare” ha scritto l’attore “ma è inutile dilungarsi. Hassani Shapi ci ha lasciato. La notizia della sua morte, arrivata con ritardo dal Kenya, mi ha profondamente colpito. Ancora devo realizzare”

L’amore per il mondo del cinema

Nato a Mombasa il 15 luglio 1973, Shapi ha avviato la sua carriera di attore alla fine degli anni ’90, distinguendosi in produzioni di spicco come “Star Wars” e “Il mondo non basta”, il diciannovesimo capitolo della saga di James Bond. In Italia ha trovato una seconda casa, brillando in numerosi film e serie tv, tra cui “Lezioni di cioccolato” con Luca Argentero, “Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi e “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi.

Il successo in televisione

In televisione, Il 51enne ha interpretato il ruolo di Sassam Hussein nella serie “Intelligence – Servizi & segreti” e ha partecipato a diversi episodi de “L’ispettore Coliandro”, “Il maresciallo Rocca”, “Squadra antimafia – Il ritorno del boss” e “L’isola di Pietro”. Tra i primi a rendergli l’ultimo saluto proprio Edoardo Leo. “Mi permetto di scriverne solo perchè so quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dargli un saluto o dedicargli un pensiero. Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie” ha commentato l’attore su Instagram.