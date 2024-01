A Capodanno l’attore Adam Jendoubi è stato colpito da un arresto cardiaco. A nove giorni da quel tragico inizio dell’anno, è morto.

È morto Adam Jendoubi

Diventato famoso per il film La paranza dei bambini, l’attore Adam Jendoubi aveva solo 23 anni. Parliamo al passato perché il ragazzo è morto all’ospedale di Castellammare di Stabia dove era in coma da 9 giorni.

Cresciuto nel quartiere napoletano di Forcella, a Capodanno aveva accusato un malore.

La sua famiglia ha pubblicato dei messaggi affettuosi per ricordarlo. Il fratello Habib ha scritto: “Hai finito di soffrire, sei stato un leone fino alla fine, un vero uomo. Oggi cambia la mia vita ma tu dall’alto mi proteggerai per sempre”.

Il bel gesto di Adam Jenoubi

Come detto dal fratello all’interno dello stesso post, Adam ha preso a soli 18 anni una decisione molto importante e che è una conferma del suo essere uomo.

L’attore morto così prematuramente e per cause ancora non chiare, dato che l’esame tossicologico ha dato esito negativo, ha deciso di donare i suoi organi.

La famiglia chiaramente ha rispettato questa scelta molto nobile, acconsentendo all’espianto.

La notte di Capodanno il 23enne è stato soccorso in strada e subito trasportato in ospedale. Poi ha affrontato 9 giorni di coma e poi la terribile notizia che ha sconvolto la famiglia e i fan.

Aveva infatti un buon seguito perché oltre al film citato, è apparso in alcuni video del cantante Liberato.