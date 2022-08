Gli organi di Flavia per dare sette speranze di vita: autorizzato l’espianto

Stava rincasando con amici dopo una festa quando la vettura l'aveva falciata: espiantati gli organi di Flavia per dare sette speranze di vita a qualcuno

Gli organi di Flavia Di Bonaventura per dare sette speranza di vita e far rivivere un po’ anche lei che la vita la amava tanto: i familiari hanno co-autorizzato l’espianto su cui Flavia stessa aveva dato assenso e disposto la donazione dopo il decesso della 22enne studentessa investita da un ubriaco in bici a Teramo.

Gli organi di Flavia per dare la “vita”

Perché si, purtroppo dalle prima luci dell’alba Flavia è clinicamente morta dopo essere stata centrata in bicicletta da un uomo ubriaco in strada a Roseto, in provincia di Teramo. Domenica 21 agosto mattina la 22enne rincasava con amici dopo una festa quando il gruppo era staro falciato da un automobilista 34enne. L’uomo era risultato positivo all’alcol test e Flavia era stata ricoverata in condizioni disperate, condizioni dalle quali non si è più riavuta.

L’investitore era stato immeditatamente indagato per omicido stradale ed ora la sua poszione è molto delicata, a contare l’ebbrezza alla guida.

Le procedure avviate in serata

I media spiegano che le proceduredi medicina legale sono iniziate in mattinata presso l’ospedale di Teramo e sono terminate intorno alle 17.30, per procedere poi all’espianto vero e proprio. Per Flavia è stata organizzata dal sindaco Mario Nugnes una veglia nella chiesa di Santa Maria Assunta.