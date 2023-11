È morto all’età di 35 anni l’attore Evan Ellingson: diventato una star da bambino, l’artista sembrava essere destinato ad avere un brillante futuro nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Dal 2010, tuttavia, era lontano da Hollywood.

Morto l’attore Evan Ellingson: trovato senza vita a San Bernardino

Evan Ellingson, che da bambino è stato una star del cinema e della televisione che sembrava essere destinata a raggiungere una incredibile fama, è morto all’età di 35 anni. A riferirlo è stata la testata online TMZ.

L’ex attore, ormai lontano dai riflettori da oltre dieci anni, è deceduto nella giornata di domenica 5 novembre nella sua casa nella contea di San Bernardino. Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato in camera da letto, stando a quanto rivelato dall’ufficio del coroner. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare ma i funzionari locali hanno dichiarato che, per il momento, non si tratterebbe di un caso di omicidio.

Il racconto del padre

Il padre della vittima, Michael, ha fornito alcune informazioni a TMZ in relazione all’accaduto. L’uomo ha detto alla testata che il figlio è stato trovato in una comunità di recupero. In passato, il 35enne aveva avuto problemi con la droga ma ultimamente stava meglio. La sua improvvisa scomparsa è stata uno shock per la famiglia.

Morto l’attore Evan Ellingson: carriera e film

Ellingson era noto per aver recitato al fianco di Cameron Diaz in My Sister’s Keeper del 2009, dove interpretava il figlio adolescente dell’attrice. Era anche famoso per il ruolo ricorrente di Kyle Harmon in CSI: Miami. Ha, infatti, recitato nello show per un totale di 18 episodi in 3 anni.

La sua prima apparizione è stata all’età di 13 anni in un film per la tv in cui aveva ottenuto un piccolo ruolo. Successivamente, è comparso anche in General Hospital. Negli anni, poi, ha preso parte a show come Titus, That Was Then, Mad TV, Complete Savages, Bones, 24 e altri.

Il 35enne ha anche recitato in alcuni film come Walk the Talk, Letters from Iwo Jima, The Bondage, Confession, Rules of the Game, Time Changer, The Gristle e altri.

Dal 2010, l’attore bambino considerato un prodigio si è allontanato da Hollywood.