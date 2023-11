Elettra Lamborghini vuole adottare un bambino di Gaza. La cantante ha raccontato ai fan di aver già contattato l’orfanotrofio, ma la risposta che le hanno dato non lascia spazio a grandi speranze.

Elettra Lamborghini vuole adottare un bambino di Gaza

Via social, Elettra Lamborghini ha raccontato di aver provato ad adottare un bambino di Gaza. Ha contattato l’orfanotrofio, ma non è riuscita ad ottenere ciò che voleva. Per questo, ha deciso di dare il via ad una campagna per riuscire a portar via da Gaza i bambini in difficoltà. La cantante ha raccontato:

“Breve storia triste (almeno per me). Mesi fa mi innamoro di questa bimba che trovo scorrendo tra miei reels, palesemente traumatizzata per colpa delle bombe, aveva perso la parola e stava perdendo i capelli dallo stress”.

Il racconto di Elettra Lamborghini

La Lamborghini ha proseguito:

“Non mangiava più nemmeno (secondo quello che dicevano), niente ho sentito come un segno del destino, mi ricordava me da piccolina. Mi sono detta basta vado a prenderla… Scrivo all’orfanotrofio immediatamente… Questa la risposta”.

A questo punto, Elettra ha mostrato lo screen di un suo messaggio a cui la struttura ha risposto solo: “No“. Il racconto è andato avanti:

“Morale, la bimba è ancora in orfanotrofio… Non capisco proprio… Inutile dirvi quanto ci sono rimasta male, non lo so me l’ero presa a cuore sapendo ed immaginando quanto sarebbe potuta stare bene con me. Soprattutto durante la guerra si ha bisogno di interventi immediati… pensavo avessero accettato subito… figuriamoci”.

La decisione di Elettra Lamborghini

Elettra pensava che l’adozione fosse una cosa semplice, quindi viene da chiedersi: dove ha vissuto fino ad oggi? Comunque, il suo racconto prosegue:

“Amici, possibile che non ci sia maniera di adottare o prendere in affido questi bambini? Sto scrivendo a un sacco di associazioni e la risposta è che, al momento, è impossibile… (…) Possibile che non si possa fare nulla fisicamente? Io mi sono informata più volte e confermo che la burocrazia dietro a un’adozione è una follia… Capisco che vogliano essere sicuri che i bambini vadano in buone mani ma si parla di attese di anni e intanto loro crescono senza una famiglia… che tristezza”.

