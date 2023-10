Elettra Lamborghini ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un lungo sfogo contro la viabilità milanese. Amata e apprezzata anche per il suo carattere diretto, ha criticato aspramente la disorganizzazione urbana.

Elettra Lamborghini sulla viabilità di Milano: “Ma di chi è stata questa idea di me***?”

La cosa che fra tutte ha fatto più infuriare la cantante è stata la decisione di lasciare una sola corsia in Corso Buenos Aires, intasando ulteriormente una strada già congestionata. “Ma di chi è stata questa idea di me*** di togliere una corsia e lasciarne una in Buenos Aires? Ma tutto a posto? Dove siamo? Nel Medioevo che devono passare le carrozze? Zio pony dai, ti pare che ci metti 80 minuti ad attraversare la via con code da pazzi, motorini folli che quasi si schiantano per sorpassare a destra… Povera gente che abita in questa via, lo smog e il caos che si deve subire… ho appena visto un monopattino e una bici schiantarsi ma ok… come vi piace buttare via i soldi inutilmente” ha scritto in una storia su Instagram.

Nuovo giudice a Italia’s Got Talent

L’autrice del disco di platino di Twerking Queen, dal primo settembre è giudice nella nuova edizione del programma Italia’s Got Talent trasmesso su Disney+. Insieme a Khaby Lame, ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza del ruolo. Sempre sotto l’egida dei due veterani, Mara Maionchi e Frank Matano.