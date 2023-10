Chi sono i top creator al mondo: presente Chiara Ferragni, Khaby Lame elogiato da Forbes

Nella classifica dei top creator al mondo sono presenti sia Chiara Ferragni che Khaby Lame. Quest’ultimo è stato elogiato da Forbes. Scopriamo gli altri nomi e i guadagni.

Chi sono i top creator al mondo? Presente anche Chiara Ferragni

In Italia abbiamo molti content creator particolarmente amati in tutto il mondo, come Chiara Ferragni e Khaby Lame. Quest’ultimo è stato elogiato anche da Forbes, che nella sua classifica dei 50 top creator ha inserito molti altri nomi particolarmente amati sui social network. Sul podio della classifica troviamo al terzo posto Jake Paul, con ben 66 milioni di follower, e 24 milioni di dollari di guadagni, seguito da Olajide Olatunki, conosciuto come KSI, che vanta 112 milioni di followers e 24 milioni di dollari di guadagni. Al primo posto della classifica troviamo Jimmy Donaldson, ovvero MrBeast, con 312 milioni di follower e 82 milioni di dollari di guadagni. Khaby Lame ha ottenuto l’11esima posizione in classifica, con 244 milioni di follower e guadagni per 16.5 milioni di dollari. Presente anche Chiara Ferragni, al 21esimo posto, con 36 milioni di follower e guadagni per 7 milioni di dollari.

Khaby Lame elogiato da Forbes: il successo dell’influencer

Khaby Lame è riuscito a conquistare il mondo senza dire una parola. Il content creator, classe 2000, conta ben 80.9 milioni di follower su Instagram e 161.9 milioni su TiKTok, raggiungendo traguardi incredibili. “Il mio segreto? Non pensare ai follower” ha confessato a Forbes, che lo ha voluto celebrare. “Non è andato benissimo subito, c’è stato tanto lavoro e ho impiegato tempo per arrivarci. Quando trovo un video, prima di tutto cerco di farlo perfetto, di trovare il costume, la location. Non importa quanto ci impiego, voglio che venga bene” ha raccontato, spiegando di aver perso il suo lavoro durante il Covid e di aver poi provato ad usare i social.

“Secondo me l’importante è dare amore a quello che fai, al tuo lavoro. Fin da bambino ho fatto ridere le persone: prima a scuola, ora sui social, in futuro spero nel mondo della recitazione. Come faccio i soldi? Sono ambassador di Boss, mi hanno contattato subito. Ho lavorato con Pepsi, con Coca-Cola, con la Fifa, insomma con tanti tipi di brand. La monetizzazione (dei video, ndr) è un’altra cosa” ha aggiunto Khaby Lame. Secondo quanto riportato dall’Economist Times, il creator guadagnerebbe fino a 750 mila dollari per post.