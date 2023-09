Chiara Ferragni rientra da Parigi per un'emergenza: fan in ansia per Fedez

Chiara Ferragni ha annunciato il suo frettoloso rientro da Parigi a causa di una non meglio specificata “emergenza” e in tanti, tra i fan dei social, hanno manifestato la loro preoccupazione.

Chiara Ferragni: il rientro da Parigi

Nelle ultime ore sui social Chiara Ferragni ha postato una foto che ritrae le sue mani intrecciate a quelle dell’amica Chiara Biasi con cui, nelle ultime ore, ha fatto rientro in fretta e furia da Parigi. “Alla migliore amica che salta sul primo aereo con te quando hai un’emergenza”, ha scritto l’influencer, suscitando da subito la preoccupazione dei fan. Nelle ultime ore ad allarmare i fan ci ha pensato anche Mr Marra che, durante la sua ultima diretta su Twitch, ha chiesto ai fan di mandare un abbraccio al rapper e ha detto: “Non dico altro”.

Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari, ma secondo i rumor in circolazione il rapper sarebbe finito in ospedale per un problema legato a delle ulcere gastriche. Sarà vero? Solamente un anno e mezzo fa il rapper ha subito un delicato intervento a causa di un tumore del pancreas, e per questo in molti oggi sono preoccupati per le sue condizioni e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni di salute.