Un inizio d’anno complicato

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Charlotte Lazzari, moglie del noto coreografo Kledi Kadiu. La 32enne ha recentemente vissuto un episodio di forte stress che l’ha portata a un ricovero in ospedale. Attraverso le sue storie su Instagram, Charlotte ha condiviso un’immagine che la ritrae con una flebo, evidenziando un momento di vulnerabilità e la necessità di affrontare il proprio benessere mentale.

Il peso dello stress accumulato

Secondo quanto riportato dalla stessa Lazzari, il ricovero è stato causato da un accumulo di stress e dalla mancanza di riposo. “Il mio corpo mi stava avvisando da tempo che dovevo fermarmi”, ha dichiarato. Questo episodio ha messo in luce l’importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo e di prendersi cura della propria salute mentale e fisica. Charlotte ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, ora si sente meglio e ha potuto festeggiare il compleanno della figlia Lea, che ha compiuto 9 anni.

Una famiglia unita di fronte alle difficoltà

La vita di Charlotte e Kledi è stata segnata anche da altre sfide. Nel 2021, la coppia ha accolto il loro secondo figlio, Gabriel, che ha dovuto affrontare un difficile percorso di salute. Dopo la nascita, il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una grave patologia, la meningo-encefalite. Kledi ha descritto questo periodo come un vero e proprio “calvario”, ma ha anche espresso gratitudine per la forza mostrata dal figlio. La loro esperienza ha messo in evidenza l’importanza della resilienza e del supporto familiare in momenti di crisi.

Il messaggio di speranza di Charlotte

Nonostante le sfide, Charlotte Lazzari ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e positività. “Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura”, ha affermato, dimostrando una forte determinazione a superare le difficoltà. La sua storia è un richiamo alla necessità di prendersi cura di sé, di ascoltare il proprio corpo e di non trascurare il benessere mentale. In un mondo frenetico, è fondamentale ricordare che la salute deve sempre essere una priorità.