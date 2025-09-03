Nelle ultime ore sono diversi gli utenti che hanno segnalato dei problemi con il sistema di Intelligenza Artificale.

Da alcune ore OpenAi sta riscontrando diversi problemi, sono infatti tantissimi gli utenti che, nel nostro Paese, hanno segnalato problemi con ChatGpt. Ecco cosa sta succedendo.

ChatGPT down oggi in Italia: le segnalazioni

Da questa mattina ci sono state tantissime segnalazioni riguardo ChatGPT che non funziona. OpenAi, il colosso che ha appunto creato il chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale, risulta offline.

All’inizio il problema sembrava limitato solo all’Italia ma, grazie a Downdetector, si può vedere che le segnalazioni arrivano un pò da tutto il mondo, anche se, le segnalazioni dall’Italia sembrano maggiori, da Nord a Sud. Ma, cosa sta succedendo? Perché ChatGPT non funziona?

ChatGPT down oggi in Italia: cosa succede al chatbot di OpenAi?

Come abbiamo appena visto, da questa mattina OpenAi risulta offline, non si riesce ad accedere a ChatGPT. Già tantissime le segnalazioni, la maggior parte proprio dall’Italia. Ma, cosa sta succedendo? Al momento le cause di questo mal funzionamento sono sconosciute, potrebbe trattarsi di un problema temporaneo. Ricordiamo anche che già nel mese di giugno si erano verificati problemi simili, poi risolti. Staremo a vedere l’evolversi della situazione, quando ChatGPT tornerà di nuovo accessibile per gli utenti. Al momento possiamo solo aspettare che risolvano gli eventuali problemi.