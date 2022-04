La comunicazione unificata è fondamentale nelle aziende per incrementare la produttività e ridurre i costi, vediamo che cos'è.

La comunicazione unificata riguarda in maniera particolare le aziende. Infatti negli attuali contesti di impresa è essenziale riuscire a comunicare in maniera efficace. È proprio tramite la comunicazione che si riesce ad incrementare la produttività e si riducono i costi. Quindi possiamo dire che una buona comunicazione sta alla base dell’aumento del fatturato. In un contesto del genere i sistemi di comunicazione unificata si rivelano fondamentali, perché costituiscono tutto l’insieme di quelle tecnologie che sono capaci di integrare servizi di connessione, per favorire la comunicazione anche in tempo reale. Quindi per esempio la telefonia IP, le piattaforme di messaggistica istantanea, i sistemi di videoconferenza offrono delle occasioni importanti da non sottovalutare.

Quali sono i vantaggi della comunicazione unificata

I sistemi di comunicazione unificata, come quelli proposti da Elsitel, offrono molti vantaggi. Infatti questa azienda di cui stiamo parlando mette a disposizione un unico sistema telefonico, che, attraverso un solo clic, permette la condivisione di chiamate, di chat e la possibilità di scambiare in tempo reale documenti e video.

Questo sistema riesce ad integrare il centralino con il sito internet di riferimento, in modo da non perdere mai una chiamata e di aiutare ad aumentare il tasso di conversione. Le stime indicano che in questo modo si ha un aumento del business che arriva fino al 52%.

Inoltre i sistemi di comunicazione unificata danno l’opportunità alle aziende di organizzare in maniera molto precisa i processi aziendali. Tutto questo è possibile grazie ad alcuni servizi essenziali, come l’eliminazione delle code telefoniche, i sistemi di videoconferenza e la condivisione di documenti in maniera molto facile ed intuitiva.

Tra l’altro non dobbiamo dimenticare che Elsitel è un rivenditore Wildix, una soluzione cloud per la comunicazione unificata basata su browser e su centralini telefonici VoIP.

Gli obiettivi della comunicazione unificata

Da tutto ciò che abbiamo detto si comprende in maniera perfetta perché è importante che le aziende passino alla comunicazione unificata. Infatti essa si pone degli obiettivi davvero molto importanti, proponendo soluzioni tecnologiche avanzate nel settore delle telecomunicazioni.

Un’azienda può essere veramente concepita in maniera molto moderna ed attuale, grazie agli obiettivi che la unified communication tende a soddisfare. Non si tratta soltanto della connessione in tempo reale con dati e risorse di vario genere, ma si tratta anche di un risparmio di tempo e di una semplicità di utilizzo che si rivelano davvero eccezionali.

Allo stesso tempo la comunicazione unificata si propone di svolgere un processo di ottimizzazione delle risorse, non soltanto dei software, ma anche dei sistemi hardware. Il tutto portato avanti tramite una garanzia di protezione della privacy e dei dati personali.

Per comprendere specificamente ciò che vogliamo dire, dobbiamo riuscire a vedere da vicino come i vari dipartimenti dell’azienda hanno bisogno di vari dati che, elaborati in tempo reale, danno la possibilità a tutti di ricavare quelle informazioni di cui i vari settori di un’impresa hanno bisogno per mettere in atto i vari compiti.

Quindi un centro unificato di comunicazione può fare veramente la differenza, anche per evitare che si sprechino risorse. Si tratta di puntare essenzialmente su una razionalizzazione, organizzando l’insieme di applicazioni software e processi che possano fare riferimento tutti ad un unico centro di controllo.

In questo modo la gestione della contabilità, le relazioni commerciali e tutti gli altri processi riescono ad essere semplificati. Le prestazioni ne risultano ottimizzate.

È fondamentale, quindi, che le aziende facciano riferimento ai principali strumenti della comunicazione unificata, come il centralino VoIP, i servizi di messaggistica istantanea, software di videoconferenza e software CRM in cloud, oltre alla possibilità di avere tutti i dispositivi connessi in rete. La comunicazione unificata in questo modo raggiungerà i suoi massimi obiettivi.