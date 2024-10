Karima el-Mahroug, conosciuta come Ruby Rubacuori, è stata coinvolta in tre processi legati alle feste di Berlusconi ad Arcore: oggi ne ha parlato al New York Times. Ecco che fine ha fatto la ragazza.

Ruby Rubacuori e l’intervista al New York Times

Karima El-Mahroug è tornata a parlare dello scandalo del cosiddetto “Bunga Bunga” e dell’ex premier italiano Silvio Berlusconi: il New York Times ha dedicato un lungo articolo che ripercorre la vicenda dopo 14 anni.

La giovane, arrivata in Italia a 17 anni, iniziò a lavorare come ballerina in un nightclub con il soprannome di Ruby Rubacuori. Silvio Berlusconi, primo ministro, fu accusato di averla pagata per offrire prestazioni sessuali durante i festini organizzati nella sua villa ad Arcore, noti come le feste del “Bunga bunga”. Entrambi negarono le accuse, ma anche dopo l’assoluzione di Berlusconi la vita di Karima El-Mahroug è cambiata per sempre:

“Conoscere Berlusconi mi è costato molto, sono stata etichettata come una prostituta minorenne ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre“.

I problemi giudiziari per Ruby Rubacuori non sono ancora finiti

Per El-Mahroug non è ancora finita: oggi è prevista un’altra udienza in tribunale che dovrebbe determinare se il caso contro di lei verrà archiviato o andrà ancora avanti. Lei e altre donne coinvolte sono accusate di aver coperto Berlusconi, ricevendo denaro in cambio del silenzio e di false testimonianze.

Ruby Rubacuori e la sua vita oggi

Dopo i problemi giudiziari la donna si è trasferita a Genova, dove vive con il compagno Daniele Leo, con cui ha una figlia di nome Velia. Oggi Karima El-Mahroug ha cambiato vita: ha aperto Life Ristorante Sano e possiede un centro di chirurgia estetica ‘Clynic Genova’.