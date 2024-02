Villa Certosa è in vendita: ecco quanto costa

La storica Villa Certosa, situata in Sardegna sulla Costa Smeralda, è in vendita. I figli di Silvio Berlusconi, che acquistò la dimora negli anni ’80, di comune accordo hanno deciso di metterla sul mercato e, stando alle ultime indiscrezioni, il prezzo di vendita è stato fissato a 500 milioni di euro.

Villa Certosa, un’iconica e lussuosa tenuta

Gli eredi dell’ex Cavaliere stanno proseguendo il processo di valorizzazione di una parte del patrimonio immobiliare che hanno ereditato dopo la morte del padre dello scorso 12 giugno.

La famiglia Berlusconi ha deciso di iniziare proprio da Villa Certosa a Porto Rotondo. Una magnifica tenuta iconica sita sulla spiaggia sarda di proprietà della società immobiliare Idra, che gestisce anche altre prestigiose proprietà come la villa ad Arcore e Villa Macherio e Villa Grande a Roma.

Villa Certosa, i possibili acquirenti

I figli di Silvio Berlusconi hanno annunciato la decisione di mettere in vendita Villa Certosa, sulla Costa Smeralda in Sardegna, al prezzo di 500 milioni di euro. La villa, famosa per aver ospitato importanti leader mondiali come l’ex presidente americano George W. Bush, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin, potrebbe attirare l’interesse di miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali, secondo quanto riportato dal Financial Times (Ft). La vendita sarà gestita in modo discreto, senza pubblicità, e le visite sono programmate per iniziare questo mese.