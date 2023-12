Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’unica casa che non verrà messa in vendita sarà Villa San Martino ad Arcore, in cui è custodito il mausoleo funebre di Berlusconi.

Sul mercato l’eredità di Berlusconi

Le proprietà che il Cavaliere ha accumulato negli anni sono diverse, da Villa Campari sul lago Maggiore a Villa Gernetto in cui si è celebrato lo pseudo-matrimonio con Marta Fascina. Gli esperti parlano già di una quotazione che supera il miliardo di euro. I figli hanno deciso di mettere sul mercato le case del padre, anche per via degli importanti costi di gestione. Non hanno però escluso il fatto di acquistarne alcune per loro stessi.

Villa Certosa

Due anni fa la prestigiosa Villa Certosa, in Costa Smeralda, venne valutata circa 259 milioni di euro, mentre ora il valore di mercato si aggira intorno ai 300 milioni. Dagospia ha riportato che proprio la proprietà sarda potrebbe ricevere un’offerta da Mukesh Ambani, il secondo uomo più ricco dell’India, che la prossima settimana dovrebbe visionare la casa. Oltre agli immobili finiranno in vendita anche i due lussuosi yacht del Cavaliere, Morning Glory e Sweet Dragon.

Esclusa Villa San Martino

La vendita non riguarderà Villa San Martino, soprattutto in virtù del fatto che il mausoleo ospita, oltre alle ceneri di Berlusconi, anche quelle dei genitori, Luigi e Rosa, e della sorella Maria Antonietta. Un destino decisamente diverso avranno, invece, Villa Zeffirelli a Roma, Villa Tattilo in Sardegna e Villa La Lampara a Cannes.