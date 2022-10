Dai processi alla Camera dei Deputati. Ecco chi è Carlo Nordio, il nuovo Guardiasigilli del governo italiano.

Carlo Nordio sarà il nuovo ministro della Giustizia. Scopriamo chi è l’ex magistrato che milita in Fratelli d’Italia (FdI), partito della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Chi è Carlo Nordio, il ministro della Giustizia del governo Meloni

Carlo Nordio è nato a Treviso nel 1947. In passato aveva dichiarato di voler fare il medico o il direttore d’orchestra, ma la sua passione si è spostata sulla carriera in toga. Nordio ha lavorato per anni nella magistratura ed ha trattato casi importanti come quello delle cosiddette “Tangenti rosse“, che vide coinvolti ex membri del partito comunita italiano. Le sue idee, come dichiarò dopo il colloquio con Berlusoni, non sono troppo lontane da Forza Italia.

In passato affermò infatti che i suoi ex colleghi avevano riservato “un trattamento di favore al partito comunista, concentrandosi in modo particolarmente accanito su Craxi prima e Berlusconi poi“.

Le idee di Carlo Nordio

Per quanto riguarda la sua carriera politica, Carlo Nordio è stato eletto come deputato della Repubblica con il partito Fratelli d’Italia ed oggi è ministro della Giustizia. Tra le prime riforme che potrebbe avanzare il nuovo Guardiasigilli potrebbero esserci quella della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (pm), proposta già nel referendum costituzionale, e il ritorno all’immunità parlamentare.