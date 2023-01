Chi è Fabrizio Pignalberi: tutto sul candidato alle Regionali 2023

Ciociaro classe 1982, libero professionista e candidato presidente alla Regione Lazio.

Parliamo di Fabrizio Pignalberi, leader del movimento Più Italia e tra le figure più discusse di queste Regionali 2023 a causa delle sue vicende giudiziarie (rinvii a giudizio per truffa, esercizio abusivo della professione, minacce e diffamazione). Ma cosa c’è dietro la sua candidatura?

«Non esiste solo Roma»

Sanità. Rifiuti. Sostegno alle famiglie. Tra le sue proposte, 500 euro per chi ha l’Isee inferiore a 15mila euro e impianti diffusi per lo smaltimento dei rifiuti: «Non esiste solo Roma, dobbiamo avere attenzione per tutte le province del Lazio» commenta in incipit della sua presentazione come candidato presidente.

Sceso in campo per vincere – è lui stesso a esprimersi in questi termini – Pignalberi è sostenuto dalle liste Quarto Polo per l’Italia e Pignalberi presidente e figurerà in ultima posizione sulla scheda elettorale.

Pignalberi non teme la giustizia

Tra i personaggi più controversi e discussi della ciociaria, noto anche per essere salito alla ribalta delle cronache mediatiche de Le Iene, affronta in prima persona il discorso riguardo la sua situazione giudiziaria: «Il mio casellario giudiziario è impeccabile, la mia candidatura spegne anche le critiche e i continui attacchi dei miei avversari.

Ho pendenze penali ma non mi sottraggo ad alcun processo, in quelli in corso sono stato sempre assolto in primo grado».