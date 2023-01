Regionali 2023: quando si vota

Tutto ciò che c'è da sapere per arrivare pronti al voto delle Elezioni Regionali 2023 in Lombardia e Lazio.

Elezioni Regionali: quando si vota

Tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio, milioni di persone si recheranno a votare per le elezioni regionali in Lombardia e in Lazio, per cambiare giunta e presidente. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

A votare andranno anche i cittadini di Friuli Venezia-Giulia e Molise, ma le date non sono ancora state rese note.

Come nelle altre occasioni, elettori ed elettrici dovranno presentarsi al seggio elettorale di riferimento – quello relativo alla propria residenza – muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.

I candidati in Lombardia