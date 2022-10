Chi è Nello Musumeci, l’ex presidente della Regione Sicilia nominato ministro per il Sud e il Mare

Chi è Sebastiano “Nello” Musumeci, il nuovo ministro per il Sud e il Mare del Governo Meloni noto per essere stato presidente della Regione Sicilia?

Da governatore della Regione Sicilia a ministro per il Sud e il Mare: Nello Musumeci guida uno dei ministeri del Governo Meloni il cui nome è stato modificato. Chi è il politico meloniano?

Nello Musumeci nominato ministro per il Sud e il Mare

Nato a Militello in Val di Catania, Sebastiano Musumeci, detto “Nello”, è stato scelto da Giorgia Meloni come ministro per il Sud e per il Mare. Il parlamentare di FdI, 67 anni, ha recentemente concluso la sua esperienza nel ruolo di Presidente della Regione Sicilia. Bancario e giornalista pubblicista, Musumeci è uno dei volti storici della destra siciliana che ha caratterizzato la politica dell’isola nel corso di oltre un trentennio.

È stato eletto come presidente della Provincia di Catania con il Msi nel 1994 ed è rimasto alla guida dell’ente per due mandati.

È diventato, poi, anche europarlamentare ed è stato rieletto nelle due tornate europee successive nel 1999 e nel 2004. Fino al 2005, è stato coordinatore regionale di Alleanza Nazionale. Ha però deciso di lasciare il partito dopo i contrasti che si erano creati con Gianfranco Fini e ha fondato un nuovo movimento regionale battezzato Alleanza Siciliana. Con il movimento, si è ricandidato a Palazzo d’Orleans nel 2006 ma non è stato rieletto.

Chi è l’ex presidente della Regione Sicilia?

Nel quarto governo Berlusconi, è stato scelto come sottosegretario di Stato alle Politiche del Lavoro. Nel 2012, si è candidato alla presidenza della Regione Sicilia ma è stato sconfitto dal centrosinistra con Rosario Crocetta. Ha, quindi, lanciato il movimento siciliano #Diventerabellissima, citando una frase pronunciata da Paolo Borsellino. Nel 2017, Nello Musumeci è riuscito a farsi eleggere governatore della Sicilia, scegliendo di non ricandidarsi nel 2022 per poter entrare a far parte del Governo Meloni prima come senatore e poi come ministro.

Per quanto riguarda il ministero che è stato assegnato all’ex presidente della Regione siciliana, si tratta di uno dei dicasteri che ha cambiato nome passando da ministero per il Sud e la Coesione territoriale a ministero per il Sud e per il Mare. Il dicastero per il Mare avrebbe dovuto viaggiare da solo, secondo quanto ipotizzato da FdI, ma è poi stato accorpato al Sud. È possibile, anche se l’indiscrezione non è ancora stata confermata, che Musumeci possa occuparsi dei porti che, in questo modo, verrebbero sottratti alla giurisdizione del ministero delle Infrastrutture guidato dal leader della Lega Matteo Salvini.