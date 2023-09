I femminicidi non sembrano fermarsi in Italia. L’ultima vittima di questa scia di sangue è Marisa Leo (39 anni) uccisa nel Trapanese dall’ex compagno che si è in seguito tolto la vita. La donna è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il suo killer avrebbe dato appuntamento a Marisa presso l’azienda di famiglia sita in contrada Farla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per eliminarla. L’uomo si è poi diretto verso un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo dove si è suicidato con un colpo di arma da fuoco. È stata la polizia stradale a rinvenire il cadavere.

Chi era Marisa Leo

Marisa Leo era originaria di Salemi. Come informa SkyTg24, era dipendente delle cantine ‘Colomba Bianca’ a Mazara del Vallo, dove si occupava di marketing. Marisa è stata uccisa da Angelo Reina, 42 anni, proprietario di un vivaio nelle campagne del Marsalese. La donna era madre di una bambina avuta dall’ex compagno con cui non viveva più da anni ed era molto sensibile alla questione della violenza di genere.

Il post contro la violenza sulle donne

Nel 2021, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Marisa aveva pubblicato un video su Facebook insieme alle altre dipendenti dell’azienda per sostenere la campagna “Non una di meno” contro la violenza di genere. Nella didascalia del post si legge: “Tutti possiamo far qualcosa: aiutare, sensibilizzare, diffondere… affinché non una donna in più subisca delle violenze”.