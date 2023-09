Tragedia a Succivo, dove Filomena Brancaccio, mamma 43enne è stata trovata senza vita proprio da uno dei suoi due figli. Proprio questa mattina, lunedì 4 settembre, si sono tenuti i funerali alle ore 11 nella parrocchia della Trasfigurazione di Succivo. Un enorme dolore per la famiglia, ma anche per la comunità di Succivo, in cui la donna era conosciuta e rispettata da tutti.

Mamma 43enne trovata morta a Succivo

Filomena Brancaccio, mamma di soli 43 anni è stata trovata morta ieri, domenica 3 settembre nella sua abitazione. Secondo quanto riportato dai giornali locali pare che sia stato proprio uno dei due figli della donna a dare l’allarme al 118, avendo rinvenuto la mamma priva di sensi in casa.

A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’ipotesi di suicidio

Pare che il corpo della vittima riportasse segni di impiccagione piuttosto evidenti, che lasciano ipotizzare con sufficiente sicurezza un suicidio come causa della morte. I familiari non hanno, per il momento, lasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito, ma la rapidità con cui sono avvenute le esequie lascia intendere che dietro alla morte di Mena non si celino circostanze sospette.

L’addio a Filomena

Filomena, affettuosamente ricordata come “Mena” era infatti la figlia di Carmine Brancaccio, uno dei sei vigili urbani che lavorano nel piccolo Comune campano in provincia di Caserta. Così è arrivato prontamente il messaggio del sindaco Salvatore Papa, che ha espresso vicinanza alla famiglia, commemorando la giovane vittima:

“In questo momento di dolore e sofferenza, caro Carmine, la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale va a te e alla tua famiglia. Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita della tua amata figlia. Non esistono parole che possano alleviare il tuo dolore, ma sappi che tutta la comunità è qui per sostenerti in ogni modo possibile. Il tuo impegno e la dedizione al nostro comune sono stati sempre esemplari, e oggi più che mai, ci stringiamo a te per farti sentire tutta la nostra vicinanza”.