Chi era Michail Gorbačëv, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica morto a 91 anni

Michail Gorbačëv, nato il 2 marzo 1931 nel villaggio di Privolnoye nel nord nel Caucaso, si è laureato in legge a Moscadopo aver svolto il lavoro di meccanico di mezzi agricoli.

Nel 1952, dopo la laurea, si è iscritto al Partito comunista diventando deputato al Soviet Supremo nel 1970. L’anno successivo, poi, è entrato nel Comitato centrale del Pcus enella segreteria nel 1978. Nel 1980, invece, è diventato membro del Politburo, uno degli organi fondamentali del potere in Urss.

La ventata di innovazione e ristrutturazione che Gorbačëv diede al Pcus, tuttavia, subì una brusca battuta d’arresto con il disastro alla centrale atomica di Chernobyl che gettò inevitabilmente ombre sulla potenza sovietica che stava lentamente ma inesorabilmente andando verso la rovina.

Con la conclusione della Guerra Fredda e le tensioni vissute in contesto geopolitico, nel dicembre 1987, Gorbačëv firmò con l’allora presidente degli Stati Uniti d’America, Ronald Reagan, il trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) per il quale l’ultimo segretario generale del Partito Comunista ottenne prima la Medaglia Otto Hahn per la Pace nel 1989 e, poi, il Nobel per la pace nel 1990.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michail Gorbačëv era sposato con Raissa, figura particolarmente invisa ai russi per il suo ruolo da comprimaria e per la sua volontà di dedicarsi allo shopping ogni qual volta seguiva il marito nelle sue missioni all’estero.

Ciononostante, per il fautore della perestrojka e della glastov, Raissa è stata non solo una compagna ma anche una consigliera di una vita.

A proposito della moglie, scomparsa nel 1989, nell’autobiografica A tu per tu con me stesso, Gorbačëv scrive: “Io e Raissa abbiamo convissuto quasi 50 anni senza mai separarci ed essere di peso l’uno per l’altra. Insieme siamo stati sempre felici”