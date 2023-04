Chi l'ha visto, caso Emanuela Orlandi: sentito in diretta il Cardinale Abril

In queste ultime ore sono emersi aggiornamenti molto importanti sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana, scomparsa ormai quarant’anni fa a solo 15 anni. Il fratello Pietro che non ha mai smesso di cercare la verità per la sorella, nella tarda serata di martedì 11 aprile, uscendo dalle mura del Vaticano tra le quali è stato ascoltato, ha sottolineato di aver fatto dei nomi, pur percependo la volontà di fare chiarezza.

Tra i documenti presentati da Pietro Orlandi c’è anche una chat nella quale sarebbe coinvolto un nome eccellente, ossia quello del cardinale Abril y Castellò. Un giornalista della trasmissione lo ha contattato per fare chiarezza.

Chi l’ha visto, caso Emanuela Orlandi: interviene il cardinale Abril

La prima domanda che il giornalista ha fatto al cardinale riguarda il contenuto della chat secondo la quale Abril potrebbe essere informato su alcuni reperti dei quali non è nota la loro natura. Abril ha risposto di non averne in alcun modo idea. Risposta negativa in merito alla domanda se fosse stato convocato dal promotore di giustizia.

Infine il giornalista ha chiesto: “Lei è a conoscenza di informazioni relative al rapimento di Emanuela Orlandi?” Il cardinale ha replicato con tono secco: “Non posso rispondere e la prego di non fare più domande”.

Pietro Orlandi: “Ho fatto i nomi delle persone collegate”

II fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, all’uscita dalle mura del Vaticano, dov’è stato ascoltato, ha dichiarato: “Ho verbalizzato tutto quello di cui ho parlato in questi giorni: la famosa trattativa, i documenti sul trasferimento di Emanuela a Londra, la questione della pedofilia e degli altissimi prelati che potrebbero essere legati alla questione della pedofilia, i famosi screenshot di cui ho sempre parlato, ho fatto i nomi delle persone collegate”.