Chi l'ha visto, mostrata l'ultima foto di Kata. I genitori: "Non sappiamo perché l'hanno presa"

Chi l'ha visto, mostrata l'ultima foto di Kata. I genitori: "Non sappiamo per...

Nel corso dell’anteprima della puntata di Chi l’ha visto è stata mostrata un’immagine importantissima della piccola Kata, la bimba scomparsa dall’ex Astor ormai 32 giorni fa. Nello scatto che è stato estrapolato da un video, la bambina si trova su una delle scalinate dell’ex hotel. I genitori sono poi intervenuti e davanti alle telecamere hanno lanciato un appello.

Bambina scomparsa a #Firenze: Nuova immagine di Kata nell’ex albergo occupato. Pochi minuti dopo scenderà per questa scala nel cortile da dove è stata rapita. Chi l’ha portata via?#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/4Z2vat53ku — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) July 12, 2023

Chi l’ha visto, mostrato l’ultimo scatto di Kata

Lo scatto risulta alla visione particolarmente drammatico: sono proprio quelle scale che conducono al cortile dove è avvenuto il rapimento lo scorso 10 giugno a Firenze. Davanti alle telecamere di Chi l’ha visto, la madre di Kata, Katherine ha dichiarato: “Non sappiamo perché hanno preso mia figlia, anche per noi tutto è strano. Non non abbiamo fatto del male a nessuno…”. Il padre Michele è tornato sul fatto che sia possibile fuggire dall’hotel Astor: “Non so se ci sono delle telecamere, qualcuno deve aver visto, sentito qualcosa…”.

L’appello dei genitori: “Fate girare le foto”

Infine la madre di Kata ha lanciato un appello chiedendo che le foto della figlia vengano fatte girare il più possibile: “Lei non c’entra nulla, aiutatemi a condividere le foto anche se avete familiari all’estero… noi faremo di tutto”. La giornalista ha poi puntato l’attenzione su quanto sia difficile andare avanti nella vita di tutti i giorni senza avere la propria figlia vicino: “La sera per noi è difficile andare a letto, per noi ogni giorno è un’eternità non vedere mia figlia”.

I legali: “Non abbiamo novità”

Anche la legale dei genitori, Sharon Matteoni è intervenuta davanti ai microfoni della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.