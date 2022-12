Chi l'ha visto, tra Liliana Resinovich e Sterpin c'era una relazione. ll marito di lei non ci crede

Il caso legato alla morte di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo elemento.

La donna aveva avuto una relazione con l’amico 83enne Claudio Sterpin. Questo è ciò che ha confermato in diretta nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli “Chi l’ha visto” andata in onda il 21 dicembre. I due per comunicare l’uno con l’altro usavano un codice: “È lui che deve dimostrare che dice la verità”.

Liliana Resinovich, Sterpin sul legame con la donna

Sterpin, nel corso della sua riflessione ha spiegato in che modo avveniva la comunicazione con Liliana.

La vittima in un messaggio gli aveva mandato un’immagine sulla quale era possibile leggere: “Quando sei triste pensa che ti amo”. A quel punto l’83enne ha proseguito: “Meno di una settimana dopo, il 13 dicembre erano in una sauna insieme. Mi manda un messaggio: ‘In relax pensando a domani, C.A.M. (Ciao amore mio). A chi lo mandi, a uno qualunque?

Visintin: “Non sarò io a dire se Sterpin era un bugiardo”

Visintin non ha tuttavia dato credito alla versione dei fatti fornita da Sterpin: “Non sarò io a dire se Sterpin è un bugiardo, è lui che deve dimostrare che dice la verità. Se ci sono delle prove di qualcosa io mi inchino a lui anche se si deve riconoscere che ha infangato Liliana, non conosce e non sa cosa è l’amore”.