Se il 2024 è stato un anno difficile per Chiara Ferragni, questo 2025 non è certo iniziato nel migliore dei modi. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e la successiva diffida da parte dell’influencer, ecco che la sua azienda, la Fenice Srl, pare sia in perdita di qualche milione di euro.

Chiara Ferragni, la sua azienda Fenice Srl registra perdite milionarie

L’azienda di Chiara Ferragni, la Fenice Srl, è in perdita. Dopo la fine del matrimonio con Fedez e il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il caso del pandoro griffato, ecco che anche la sua società si trova in difficoltà. L’esercizio del 2023, come afferma Repubblica: “dovrebbe chiudersi in perdita per qualche milione di euro, a singola cifra.” Servirebbe dunque un aumento del capitale.

Fenice Srl di Chiara Ferragni in rosso: serve un aumento di capitale

Come abbiamo appena visto, la società di Chiara Ferragni, la Fenice Srl, registrerebbe perdite milionarie. Le perdite sarebbero in parte dovute ai 400mila euro che l’ex moglie di Fedez deve versare all’Antitrust, senza contare il calo dei ricavi dovuto al pandoro-gate. Servirebbe quindi un aumento del capitale. Entro il prossimo 15 marzo sarà convocata un’assemblea degli azionisti della società, che dovranno approvare il bilancio del 2023 e decidere se tenere o meno in vita l’azienda.