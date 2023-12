"Chiara Ferragni è distrutta, non esce di casa da giorni": l'indiscrezione

Secondo i rumors in circolazione Chiara Ferragni sarebbe a dir poco distrutta a causa dello scandalo che la vede protagonista per la falsa beneficenza e, per questo, non uscirebbe di casa da giorni.

Chiara Ferragni e lo scandalo: la reazione

Da ormai una settimana Chiara Ferragni ha smesso di mostrarsi sui social e, si esclude il suo discusso video di scuse, non ha pubblicato ulteriori contenuti sui suoi principali canali social. La questione ha finito per sollevare una vera e propria ondata di polemiche da parte dei fan, che si aspettavano di ricevere al più presto ulteriori spiegazioni da parte della loro beniamina. Mentre centinaia di followers hanno deciso di smettere di seguire i profili social dell’influencer, secondo i rumors in circolazione lei sarebbe “distrutta” e per questo motivo avrebbe deciso di non uscire di casa per giorni.

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”, ha fatto sapere in merito alla vicenda l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?