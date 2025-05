Un amore in crisi

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Secondo le rivelazioni dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, la relazione tra l’influencer e l’imprenditore milanese sarebbe finita, con la Ferragni che avrebbe deciso di chiudere il capitolo. Le voci si sono intensificate dopo che Mowmag ha riportato che l’addio sarebbe avvenuto in modo brusco, tanto che l’ex moglie di Fedez non desidererebbe nemmeno pronunciare il nome di Provera.

Assenza e silenzio

Negli ultimi giorni, Chiara è stata avvistata a Roma, dove ha assistito agli Internazionali di Tennis, ma senza la presenza di Giovanni. In effetti, da tempo non si vedono insieme, nemmeno in occasioni importanti come il compleanno della Ferragni. Rosica ha affermato che l’influencer è “single e con i piedi per terra”, suggerendo che la distanza tra i due sia sempre più evidente. La mancanza di apparizioni pubbliche insieme ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione.

Motivi della rottura

Le ragioni dietro questa presunta separazione sembrano essere legate all’accettazione da parte della famiglia di Tronchetti Provera. Secondo Rosica, la Ferragni non sarebbe stata ben vista dai familiari dell’imprenditore, il che avrebbe contribuito alla decisione di chiudere la relazione. Fonti vicine all’influencer hanno rivelato che Chiara si sentirebbe “nera” e “inc****ta”, esprimendo il desiderio di non voler più parlare della sua storia con Giovanni. Nonostante le voci, né Chiara né Giovanni hanno confermato ufficialmente la rottura, lasciando spazio a ulteriori speculazioni.

Il contesto familiare

La famiglia Tronchetti Provera è nota per la sua riservatezza e per il desiderio di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. La relazione con Chiara Ferragni, una delle influencer più seguite al mondo, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, un aspetto che potrebbe non essere stato gradito dai familiari. La presenza costante dei loro nomi sulle riviste di gossip potrebbe aver creato tensioni, rendendo difficile per la coppia mantenere una relazione serena.