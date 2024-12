Chiara Ferragni, dopo un anno segnato da numerose difficoltà, tra il divorzio da Fedez, l’inchiesta Balocco e la perdita di importanti sponsor e collaborazioni, ha deciso di aprirsi con sincerità ai suoi fan su TikTok. In un video carico di emozione, l’imprenditrice digitale si è mostrata in lacrime, condividendo con i suoi follower le sfide e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questo periodo.

Il video di Chiara Ferragni su TikTok

Il 15 dicembre 2023, l’Antitrust inflisse una multa di un milione di euro a Chiara Ferragni per il caso Balocco, un episodio che suscitò grande preoccupazione per l’imprenditrice digitale. Nello stesso periodo arrivò la rottura con Fedez: un periodo difficile, che l’influencer preferirebbe dimenticare.

Chiara Ferragni ha condiviso su TikTok un video che mette in evidenza un netto contrasto: la si vede in lacrime, sola a letto, con la scritta ‘gennaio 2024‘ che riassume la difficoltà e l’oscurità di quel periodo.

Subito dopo, il video fa un salto temporale fino a dicembre 2024, dove Chiara appare sorridente e spensierata, simbolo di un cambiamento positivo. Il 2024, che sta per concludersi, sembra finalmente portare una luce di speranza e serenità nella vita dell’imprenditrice.

“Quando inizi ad amare te stessa tante cose cambiano, compresa te”, scrive alla fine della clip.

Il 2024, si sta chiudendo sotto segni diversi per Chiara. Da un lato, è in attesa dell’archiviazione delle accuse di truffa continuata e aggravata, ma dall’altro avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto a Giovanni Tronchetti Provera.

Il video di Chiara Ferragni su TikTok e il supporto dei fan

Il video ha generato una pioggia di commenti di incoraggiamento da parte dei suoi fan, che si sono detti felici di vederla ritrovare la serenità. Tra i vari messaggi, si legge:

“Che bello vederti di nuovo felice. Spero che un giorno, quando sarai pronta, ci racconterai qualcosa“.

La risposta di Chiara non si è fatta attendere: