I riflettori si sono accesi sulla nuova relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un lungo periodo di riservatezza, i due avrebbero deciso di uscire allo scoperto, con un nuovo incontro a Roma riportato da Il Messaggero. Arrivata anche la reazione di Fedez? La frecciatina sui social.

La coppia ha trascorso un romantico weekend a Roma, senza più nascondersi dai paparazzi che li seguono ovunque. Il loro incontro è stato immortalato da Rino Barillari come raccontato dalla giornalista Roberta Savona su Il Messaggero:

“Una passeggiata per i vicoli della Città Eterna, come una scena di un film girato nel set a cielo aperto più ripreso al mondo. Più che un pezzo di Dolce Vita un pezzo di vita dolce, come il gusto che Chiara Ferragni sembra riassaporare, mentre è tenuta per mano da Giovanni Tronchetti Provera, dopo mesi decisamente turbolenti“.