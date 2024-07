Tragedia a Chioggia (Venezia) dove un’auto, questa mattina, è finita in un canale. Nell’incidente sono morte due persone mentre una terza è rimasta ferita.

L’incidente mortale

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, domenica 28 luglio, intorno alle 7. Un’auto, una BMW, è finita in un canale in via Lungo Adige a Chioggia. A bordo dell’auto erano presenti tre uomini di origine moldava. I primi due, di venti e venticinque anni, sono morti, mentre il terzo che era con loro, di 33 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato nel reparto Rianimazione in prognosi riservata.

Le ricerche dei sommozzatori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri, il 118 e tre squadre dei vigili del fuoco.

Al loro arrivo i sommozzatori si sono immersi per aprire la portiera dell’auto ed estratte i corpi dei due giovani che non ce l’hanno fatta. Uno dei due ancora dava segni di vita, per questo gli è stato praticato il massaggio cardiaco, mentre per l’altro non c’era già più niente da fare. Nonostante le manovre di rianimazione, anche il secondo ragazzo è deceduto.

Infine, un terzo uomo è stato estratto dall’auto, ancora in vita, è stato caricato sull’elicottero del 118 ed è volato a Mestre, all’Angelo, grave.

I sommozzatori hanno anche cercato una quarta persona a lungo nelle acque, ma sembra che a bordo fossero solo in tre.