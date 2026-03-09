Il 9 marzo 2026 il governo del Bangladesh ha deciso di chiudere anticipatamente tutte le università del paese, anticipando le vacanze di Eid-ul-Fitr. La misura riguarda istituzioni pubbliche e private ed è stata motivata come risposta urgente a una crisi energetica legata all’instabilità sui mercati internazionali e alle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è ridurre il consumo di elettricità nei campus e il carburante impiegato nei trasferimenti quotidiani di studenti e personale, alleggerendo così la pressione sulla rete nazionale e sulle importazioni energetiche. Secondo Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, quando i mercati sono sotto stress una riduzione immediata della domanda può contribuire a evitare problemi di liquidità e a stabilizzare la fornitura nel breve periodo. Al momento non è stato diffuso un calendario preciso per il rientro in aula: le autorità monitorano la situazione e valuteranno la riapertura in base all’evolversi delle forniture energetiche.

Perché le università sono finite nel mirino

I campus universitari consumano molta energia: dormitori, aule climatizzate, laboratori e uffici amministrativi richiedono forniture continue. Sospendendo temporaneamente le attività si punta a tagliare la domanda soprattutto nelle ore di punta e a diminuire il traffico urbano legato agli spostamenti degli studenti. Questa doppia riduzione — elettricità e carburante — è vista come un intervento rapido per dare respiro alla rete elettrica nazionale.

Contesto internazionale e dipendenza dalle importazioni

Il provvedimento arriva in un momento di forti oscillazioni nei prezzi di petrolio e gas. Il Bangladesh importa circa il 95% del proprio fabbisogno energetico: una dipendenza che rende il paese particolarmente vulnerabile agli shock esterni. Con l’aumento dei costi e il rischio di interruzioni nelle forniture, il governo ha adottato misure d’emergenza per tutelare la continuità del servizio elettrico. Santini sottolinea che riduzioni mirate della domanda sono uno strumento conosciuto dagli operatori del settore per attenuare l’impatto di shock improvvisi, ma che richiedono un monitoraggio accurato per non creare effetti indesiderati.

Altre misure e settori coinvolti

Oltre alla chiusura universitaria, le autorità hanno chiesto la sospensione delle attività di scuole con curriculum straniero e dei centri di coaching, per ampliare l’effetto di risparmio energetico. Sono state introdotte limitazioni giornaliere nella vendita di carburante per evitare accaparramenti e garantire rifornimenti alle utenze essenziali. Per mantenere la produzione elettrica, il governo ha riconvertito parte dell’uso del gas nazionale verso le centrali termoelettriche, decisione che ha imposto la chiusura temporanea di diversi impianti fertilizzanti statali: quattro su cinque sono stati fermati per convogliare gas verso la generazione. È una scelta che mette in evidenza il difficile equilibrio tra esigenze industriali e stabilità della rete.

Ricorso al mercato spot e impatto sui costi

Per compensare i vuoti di approvvigionamento il Bangladesh ha acquistato carichi aggiuntivi di gas naturale liquefatto (GNL) sul mercato spot internazionale. I contratti spot, pur garantendo approvvigionamenti rapidi, comportano premi più elevati rispetto agli accordi a lungo termine: una soluzione efficace per la continuità, ma costosa. Santini avverte che operazioni aggressive sul mercato spot possono amplificare la volatilità dei prezzi e comprimere i margini fiscali, traducendosi in oneri maggiori per lo Stato e, indirettamente, per i consumatori finali.

Effetti sul calendario accademico e sulle famiglie

Le università e gli studenti sono tra i primi a risentire delle ricadute: esami, scadenze e programmi didattici potrebbero subire modifiche per evitare ritardi nel percorso formativo. Le istituzioni accademiche dovranno riorganizzare semestri e sessioni d’esame in funzione della durata della sospensione e delle risorse disponibili. Le famiglie, dal canto loro, affrontano incertezze pratiche legate a spese per trasporti e alloggi temporanei. Università e autorità stanno predisponendo valutazioni tecniche per contenere l’impatto sull’anno accademico e comunicheranno aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Linee guida per ridurre i consumi

Il governo ha pubblicato raccomandazioni rivolte a uffici e istituzioni: limitare l’uso di apparecchi ad alto consumo, sfruttare al massimo la luce naturale e spegnere impianti non essenziali. L’intento è promuovere una cultura di efficienza energetica che, se adottata su larga scala, possa contribuire alla stabilizzazione della domanda nel breve periodo. Le autorità assicurano un monitoraggio continuo dei mercati internazionali e si riservano di aggiornare le misure in base all’evoluzione delle forniture.

La chiusura temporanea delle università resta Nel frattempo, governo, atenei e famiglie seguono con attenzione gli sviluppi e preparano piani per ridurre al minimo le conseguenze sul diritto allo studio.