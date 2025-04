Chris Martin si è aperto con i propri fans da Hong Kong dove sta disputando il tour con la band britannica con grande successo come ci si immagina da uno dei gruppi musicali più conosciuti ed apprezzati al mondo. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti ha colto l’occasione per parlare di un problema di cui ha sofferto e soffre: la depressione.

I metodi di Chris Martin per combattere la malattia

Dopo aver ringraziato i fan di Hong Kong per la clamorosa affluenza in ognuna delle quattro serate di live, Martin ha guardato dritto nell’obiettivo ed ha iniziato a parlare della depressione di cui soffre.

In particolare si è voluto soffermare sui metodi che egli ritiene efficaci per combatterla, nella speranza possano essere utili anche per altre persone. Il primo metodo è la scrittura libera ovvero scrivere i propri pensieri per 12 minuti e poi strappare o bruciare le pagine.

Ulteriore aiuto lo ha trovato nel metodo Costello, in particolare per i ragazzi affetti da ADHD e autismo. Anche la lettura aiuta, il libro che ha letto è Oxygen Advantage. A livello di film uno che gli è piaciuto è “Sing Sing” con la colonna sonora di Chloe Kisha.

Una lunga convivenza con la depressione

Il frontman dei Coldplay convive con la depressione dal 2014, anno in cui si è separato dalla moglie Gwyneth Paltrow. Nel 2023 ha parlato della sua esperienza al seminario HOPE Luncheon, in realtà la sua attuale partner – Dakota Johnson – ha svelato una curiosità dolce di Chris.

Anche la stessa Johnson soffre di depressione da quando aveva 15 anni ed ha elogiato pubblicamente il ruolo di supporto del partner nei momenti di maggiore difficoltà che si trova a vivere.