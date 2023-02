Christian Solinas è indagato per corruzione e riciclaggio

Christian Solinas è indagato per corruzione e riciclaggio

Christian Solinas è indagato per corruzione e riciclaggio

Il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas è ufficialmente indagato.

Si ipotizzano i reati di corruzione e riciclaggio. Solinas rischia grosso. Insieme a lui sono indagate altre tre persone. Ecco cosa avrebbe fatto il presidente sardo.

Christian Solinas è indagato: presunto riciclaggio di denaro

La guardia di finanza coordinata dalla Procura di Cagliari ha portato a termine le indagini nei confronti di Christian Solinas. I reati di cui è accusato sono corruzione e riciclaggio. Le indagini si sono concentrate sull’acquisto di una casa nei pressi della spiaggia di Poetto.

Nel mirino della Procura ci è finito anche l’impreditore Roberto Zedda, che avrebbe versato una caparra senza concludere il rogito per alcuni terreni a Capoterra riconducibili a Solinas.

C’è anche l’ipotesi corruzione: nei guai anche il direttore generale dell’Enpi

Insieme a Zedda e Solinas è indagato anche Roberto Raimondi. Sembra che il presidente sardo abbia fatto pressione, non si sa ancora fino a che punto, per la nomina a direttore generale di Raimondi a capo dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (Enpi).

Un altro iscritto alla lista degli indagati è Christian Stivelli, consulente di Solinas. Al presidente della Sardegna sono stati sequestrati il telefono e gli apparecchi elettronici oltre a tutti i documenti utili alle indagini.