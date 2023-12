Ciao Darwin, chi è la Madre Natura della seconda puntata

Ciao Darwin è arrivata alla seconda attesissima puntata. Come ormai è tradizione gli occhi degli spettatori sono puntati su Madre Natura, volto, bellezza e istituzione di questo storico programma targato Canale 5. Dopo Aleksandra Korotkaia, questa volta Madre Natura è stata impersonata dall’australiana Sarah Shaw, ma cosa sappiamo di lei?

Ciao Darwin, chi è Sarah Shaw, la Madre Natura della seconda puntata

Sarah Shaw è australiana ed è originaria, nemmeno a dirlo, dalla città di Darwin. Come è possibile leggere dalla descrizione riportata dal suo profilo Instagram personale lavora con l’agenzia Merci Management. Di professione modella, tra i brand con i quali ha collaborato c’è anche quello di Yves Saint Laurent. Nel profilo pubblicato sul sito dell’agenzia è possibile leggere le sue misure: bionda di capelli e occhi azzurri, la Madre di Natura di questa puntata è alta 1,78 metri.

Il profilo Instagram di Sarah Shaw

Il profilo personale di Instagram della modella non è dei più attivi anche se conta comunque ben 18.000 f0llower circa. L’ultima condivisione risale a 9 settimane fa. Sono diversi in particolare gli scatti dova la troviamo in costume e in riva al mare.