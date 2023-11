La protagonista della prima puntata di “Ciao Darwin 9” nel ruolo di Madre Natura è Aleksandra Korotkaia, una modella russa alta 1,80 cm con capelli castani e occhi blu verdi.

Ciao Darwin: la nuova Madre Natura

La trasmissione si propone di presentare donne sconosciute, escludendo personaggi noti come Soleil Sorge o Antonella Fiordelisi. Korotkaia è stata elogiata da Paolo Bonolis per la sua bellezza primigenia e avvenenza. Nella nona edizione, Madre Natura sarà rappresentata da donne provenienti da tutto il mondo, evidenziando che la “bellezza primigenia non ha confini”.

Ciao Darwin e Madre Natura: quattro bellezze sconosciute

Secondo il regista Roberto Cenci, le interpreti di Madre Natura saranno quattro donne sconosciute che si alterneranno nelle puntate. Contrariamente, ci sarà un unico Padre Natura, un ragazzo simpatico, la scelta di presentare volti nuovi riflette l’obiettivo di dare spazio a una varietà di donne provenienti da diverse parti del mondo, sottolineando la diversità e l’unicità della bellezza femminile.